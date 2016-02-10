Написать сказку/рассказ по сценарию

Здравствуйте.

Мне нужна сказка, в которую не только я поверю, но и сам автор.

А теперь спустимся на землю - я хочу сделать подарок для супруги, преподнести нашу историю в виде рассказа основанного на реальных событиях, но с небылицами. Нашу правдивую историю я поведаю исполнителю, ее же нужно будет переписать, добавить какие то волнительные моменты, возможно от себя, т.е. "уходить от прямой то влево, то вправо". В общем нужна полуправдивая история основанная на моей истории, в стиле сказки. Допустим я поведаю вам что я родился там-то, в рассказе хочется прочитать "Где-то очень далеко, за всеми холмами и реками...". Надеюсь суть задания ясна.

Сказка будет распечатана в виде книги, и к ней будут приложены иллюстрации, кстати они уже есть и на них можно будет поглядеть для вдохновения.

Объем текста примерно 3 листа А4, сроки горят, т.к. д.р. уже послезавтра, а это все нужно еще распечатать, но я придумаю какую нибудь свою сказку почему мой подарок еще не готов.

Жду от вас предложений и конечно же примеров, т.к. без примеров в портфолио боюсь мне сложно будет определиться с исполнителем.