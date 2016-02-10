Проработать посадочную страницу в интернет-магазине в виде лендинга

Ищу копирайтера-прототиписта, который может завернуть длинный текст в тезисы, закрыть основные боли клиента, а так же положить это все в прототип. При этом у него есть опыт в построение лендингов внутри сайта, с сохранением классической архитектуры (шапка, навигация, футер).

Тематика - спецтехника.