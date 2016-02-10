Проработать посадочную страницу в интернет-магазине в виде лендинга

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Закрыт5 заявок183 просмотра

Ищу копирайтера-прототиписта, который может завернуть длинный текст в тезисы, закрыть основные боли клиента, а так же положить это все в прототип. При этом у него есть опыт в построение лендингов внутри сайта, с сохранением классической архитектуры (шапка, навигация, футер).

Тематика - спецтехника. 

9 лет назад
kamwork
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров