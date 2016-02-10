Написание отзывов по товару.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок286 просмотров

Необходимо написать около 15 отзывов по тематике магазина.

Далее размещение на необходимых площадках.

9 лет назад
9729235
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров