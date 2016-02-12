Текст во вложении привести к уникальности и логическому завершению

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Закрыт5 заявок212 просмотров

Текст во вложении, написана значимая часть, но не хватает уникальности, нужно сделать его уникальным, зазывающим клиента и завершить.  Прошу указывать в заявке срок и стоимость. 

9 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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