Придумать полезные рекламные тексты для вКонтакте

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Придумать полезные, интересные (не рекламные), интригующие тексты для вКонтакте для продвижение нового паблика, которые будут призывать к действую нажать на ссылку в конце текста, по примеру как тут: prntscr.com/a26nzc 

Тематика паблика Авто.

9 лет назад
lionz1978
Львоф 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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