Нужна работа по увеличению конверсии сайта

+ в т.ч. и по лидогенерации (все условия на сайте есть), также мы открыты к сотрудничеству и пр.

Сам сайт идивзал.ру (по английски набрать в браузере).

Сайт представляет собой площадку для фитнес клубов - по размещению своих предложений (нам при этом они делают скидку, ее мы и зарабатываем размещая их предложения) от вас - требуется ежеимесячное написание каких-то акций, партнерских предложений, которые будут обновлять сайт.

Платить готовы за такой план 5000 р. в мес. стабильно в определенную дату, если вы готовы сотрудничать - пишите. Человек нужен на постоянное сотрудничество + есть еще один проект, при положительном сотрудничестве также бы хотели предложить вам работу.