Нужна работа по увеличению конверсии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки180 просмотров

+ в т.ч. и по лидогенерации (все условия на сайте есть), также мы открыты к сотрудничеству и пр. 

Сам сайт идивзал.ру (по английски набрать в браузере). 

Сайт представляет собой площадку для фитнес клубов - по размещению своих предложений (нам при этом они делают скидку, ее мы и зарабатываем размещая их предложения) от вас - требуется ежеимесячное написание каких-то акций, партнерских предложений, которые будут обновлять сайт. 

Платить готовы за такой план 5000 р. в мес. стабильно в определенную дату, если вы готовы сотрудничать - пишите. Человек нужен на постоянное сотрудничество + есть еще один проект, при положительном сотрудничестве также бы хотели предложить вам работу. 

Лидогенерация
9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров