Работа ежедневная, писать по 5-10 новостей, с минимальной уникальностью от 80% по Адвего плагину. Красиво, аккуратно, свежие. Возможно перевод иностранных новостей на русский язык - как удобно. В каждой новости минимум ...
Тексты на сайт фитнес клуба
Нужны тексты на сайт фитнес клуба
всего около 25 текстов (от 1000 до 2000 знаков)
Внимание: желательно команда так как все тексты нужны вторник/среда
Тексты должны быть ОЧЕНЬ хорошего качества, грамотные и уникальные
Оплата: 90 р за 1000 знаков без пробела. Только Киви!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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