Тексты на сайт фитнес клуба

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Завершен7 заявок248 просмотров

Нужны тексты на сайт фитнес клуба 

всего около 25 текстов (от 1000 до 2000 знаков)

Внимание: желательно команда так как все тексты нужны вторник/среда

Тексты должны быть ОЧЕНЬ хорошего качества, грамотные и уникальные

Оплата: 90 р за 1000 знаков без пробела. Только Киви!

9 лет назад
kuzyusha
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

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Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
9 лет назад
$50
4 дня
В очередной раз спасибо за качественную работу
Сотрудничаем с Екатериной не впервой! Всем довольна. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
9 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг