Написание авто-новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок265 просмотров

Работа ежедневная, писать по 5-10 новостей, с минимальной уникальностью от 80% по Адвего плагину.

Красиво, аккуратно, свежие. Возможно перевод иностранных новостей на русский язык - как удобно. 

В каждой новости минимум 1 фотография (заглавная), желательно внутри самой новости еще несколько фотографий. Размер в символах от 1000 до 2000.

9 лет назад
kosgtx
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ArtShagi
Артём 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
Работаем, спасибо! ) Все как договорились.
Отличный заказчик! Работаем 2-й месяц, оплата всегда стабильная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ArtShagi
Артём 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад