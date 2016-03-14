Написание пресс-релиза о спортивном компрессионном белье

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Завершен14 заявок176 просмотров

Написать пресс-релизы о компрессионном белье.

9 лет назад
snape_b
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Анастасия полностью справилась с написанием пресс-релизов. Буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую!!
Порадовало сотрудничество с Алексеем. ТЗ понятное, с оплатой проблем тоже не было. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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