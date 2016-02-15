Копирайтинг презентаций в PowerPoint

Здравствуйте,

Необходимо отформатировать несколько презентаций в PowerPoint:

- оформить все слайды в едином стиле

- подобрать и добавить фото на слайды

- при необходимости объединить/разъединить слайды презентации после обсуждения (кол-во будем увеличивать, и существенно)

- добавить текст/описание/статистику из открытых источников в режиме копирайтера (по мере необходимости)

- проверить на орфографию

Размер базовой презентации - около 30-50 слайдов.

Размер презентации после доработки - около 150-250.

Тематика презентаций - обучение e-commerce. Исполнитель должен понимать и разбираться в этой тематике для облегчения взаимодействия с заказчиком.

В предложении просьба указать:

- стоимость форматирования презентации (из расчета на один слайд)

- стоимость копирайтинга при доработке презентации

- срок выполнения

- портфолио аналогичных работ (1-2 примера, в т.ч. в PowerPoint)

* предполагается регулярная работа по подготовке презентаций, поэтому предпочтение постоянному исполнителю

Форма оплаты - перевод на карточку. Предоплату не платим (это строго).

С уважением,

Александр Перепечин