Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про диеты и схожие женские темы. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - ...
Копирайт landing page для мобильного приложение на английском языке
Здравствуйте,
Нужны тексты на английском языке для landing page мобильного приложения.
Заполняю Ваш бриф и описываю задачу на русском, приемка текстов на английском. Сроки оговариваем после заполнения брифа. Цену ставьте за тысячу знаков без пробелов.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Да, мы публикуем положительные отзывы на заказ! Но ктосделает это лучше нас?! А на заказные положительные отзывы тоже нужно отвечать - благодарить "авторов" за рвение. 1. Формальный подход не приветствуется. Вообще. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10000
Есть база новостроек (около 3000 объектов), для которых нужны уникальные, читабельные, безошибочные описания, привлекающие внимание пользователя, посетившего страницу объекта. Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами Мин. кол-во знаков в ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуются авторы для создания уникальных описаний для ИМ. *текст по делу, без "воды", 1500 збп *уникальность 100% по text.ru *стоимость 30 руб/1000 збп *оплата сразу после сдачи работы на ЯДКопирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
6 текстов около 1500 знаков каждый (туризм) Оплата 90 руб за 1000 знаков без пробела. На киви кошелек Сроки: среда до 15:00 мскКопирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Исходник есть. Тематика - описание компании и услуг по продаже автомобилей.Завершен9 лет назад
Нужно написать тексты для хостинг-провайдера + сделать рерайт из других источников и подработать уже имеющиеся. Язык английский, знание его соответственно обязательно, приветствуются и другие языки при желании. Также русский язык имеется.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Минимальный объем текста - http://take.ms/T16fx Тексты должны быть продающими без воды. Примеры хорошего и плохого текста смотрите здесь - http://take.ms/hLUzO. Плохой текст - одна вода (http://take.ms/xOVIp) В заявке прилагайте пожалуйста Ваш "черновой ...Завершен9 лет назад
Собраны тексты по детскому питанию. Требуется реврайт текста и читабельность для покупателя (мамочек) Из 2х вариантов создать 1.Завершен9 лет назад
Ключивики подбираются при помощи web инструмента, смотрите инструкцию Дать название фотографии соблюдая правила (в инструкции) - Document Title – заголовок. Дать расширенное описание фотографии (более подробное ) ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад