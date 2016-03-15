Копирайт landing page для мобильного приложение на английском языке

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Завершен5 заявок151 просмотр

Здравствуйте,

Нужны тексты на английском языке для landing page мобильного приложения.

Заполняю Ваш бриф и описываю задачу на русском, приемка текстов на английском. Сроки оговариваем после заполнения брифа. Цену ставьте за тысячу знаков без пробелов.

Спасибо.

9 лет назад
vasasha
48 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

amphion
Олег 
51 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$12
3 дня
Профессионал, качество работы - выше всяких похвал. Постоянно на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое заполнение брифа, деловое общение, быстрая оплата. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

amphion
Олег 
51 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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