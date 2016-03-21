Рерайт описания детского питания

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Завершен12 заявок240 просмотров

Собраны тексты по детскому питанию. Требуется реврайт текста и читабельность для покупателя (мамочек)  Из 2х вариантов создать 1. 

9 лет назад
Jucas
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
9 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена в срока. Спасибо за сотрудничество
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Заявки фрилансеров

burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
9 лет назад