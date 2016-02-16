Срочно! на новый проект по туризму требуется написание статей. Объем каждой статьи примерно не менее 8000 знаков. Оплата от 200 до 300 руб. за 1000 знаков.
Тексты на сайт
6 текстов около 1500 знаков каждый (туризм)
Оплата 90 руб за 1000 знаков без пробела. На киви кошелек
Сроки: среда до 15:00 мск
Заявки фрилансеров
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