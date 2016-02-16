Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про диеты и схожие женские темы. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - ...
Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)
Есть база новостроек (около 3000 объектов), для которых нужны уникальные, читабельные, безошибочные описания, привлекающие внимание пользователя, посетившего страницу объекта.
Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами
Мин. кол-во знаков в день – не менее 10000 или не менее 15 объектов
Оплата за 1000 збп – 60 руб.
Оплата делается за партии описаний.
Сначала делаем оплату за 10 описаний, потом за каждые 100 описаний.
Уникальность от 90% (как по Адвего (глубокая проверка) так и по текст.ру)
Так как объектов много, возьмем сразу несколько человек (до 10 человек).
От исполнителя требуем:
- грамотность (очень ВАЖНО, так как присылают тексты с большим количеством грамматических, пунктуационных и других ошибок)
- читабельность и привлекательность текстов
- высокая уникальность текстов
- умение излагать свои мысли
- умение описывать объект на основе имеющегося текста или на основе имеющийся информации об объекте
- умение выполнять большой объем работы без ошибок
- постоянная связь через скайп (редкие форс-мажоры возможны, к этому относимся с пониманием), главное не пропадать
- за сутки делает не менее 2 описаний объектов, если больше, только хорошо, но качество на 1-м месте, чем количество
Важно!
Описания должны быть читабельными, привлекательными для читателя и не иметь каких-либо ошибок. Недопустимо наличие каких-либо ошибок. С этим строго.
Времени даём достаточно исполнителю для проверки своих текстов, перед тем как отправлять его нам.
При наличии ошибок сотрудничество прекращаем.
В приоритете те исполнители, которые уже имели и имеют подобный опыт работы и понимают, что такое недвижимость и как можно хорошо, красиво, читабельно описать объект.
Желательно предоставить какие-либо примеры описаний объектов недвижимости.
Ссылка на ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1XYg5JNwrZC-pr48Y7pfC0I-LC8hidrA6j63JL5ED_rM/edit
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