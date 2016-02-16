Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок258 просмотров

Есть база новостроек (около 3000 объектов), для которых нужны уникальные, читабельные, безошибочные описания, привлекающие внимание пользователя, посетившего страницу объекта. 

Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами 

Мин. кол-во знаков в день – не менее 10000 или не менее 15 объектов 

Оплата за 1000 збп – 60 руб. 

Оплата делается за партии описаний. 

Сначала делаем оплату за 10 описаний, потом за каждые 100 описаний. 

Уникальность от 90% (как по Адвего (глубокая проверка) так и по текст.ру) 

Так как объектов много, возьмем сразу несколько человек (до 10 человек). 

От исполнителя требуем: 

- грамотность (очень ВАЖНО, так как присылают тексты с большим количеством грамматических, пунктуационных и других ошибок) 

- читабельность и привлекательность текстов 

- высокая уникальность текстов 

- умение излагать свои мысли 

- умение описывать объект на основе имеющегося текста или на основе имеющийся информации об объекте 

- умение выполнять большой объем работы без ошибок 

- постоянная связь через скайп (редкие форс-мажоры возможны, к этому относимся с пониманием), главное не пропадать 

- за сутки делает не менее 2 описаний объектов, если больше, только хорошо, но качество на 1-м месте, чем количество 

Важно! 

Описания должны быть читабельными, привлекательными для читателя и не иметь каких-либо ошибок. Недопустимо наличие каких-либо ошибок. С этим строго. 

Времени даём достаточно исполнителю для проверки своих текстов, перед тем как отправлять его нам. 

При наличии ошибок сотрудничество прекращаем. 

В приоритете те исполнители, которые уже имели и имеют подобный опыт работы и понимают, что такое недвижимость и как можно хорошо, красиво, читабельно описать объект. 

Желательно предоставить какие-либо примеры описаний объектов недвижимости. 

Ссылка на ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1XYg5JNwrZC-pr48Y7pfC0I-LC8hidrA6j63JL5ED_rM/edit

9 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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