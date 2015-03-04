amphion

Олег amphion

 
50 летМолдова/Тирасполь
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
All things English. 20 лет в США. Грамотность и стиль.

Переводы, направления:

  • с русского на английский (основное);
  • с английского на русский;
  • с испанского на русский.
Переводы, области специализации:

  • локализация сайтов, программного обеспечения и компьютерных игр;
  • транскреация (творческий перевод), в том числе:
    • маркетинг и реклама;
    • художественная проза, поэзия, стихи для детей, сценарии, юмор;
    • психология, философия, эзотерика, религия;
  • резюме и деловая переписка (возможно составление непосредственно на английском);
  • программирование, техническая документация, инструкции пользователя, обзоры;
  • технические дисциплины и точные науки, научно-популярные тексты, логистика;
  • медицина, здоровый образ жизни, спорт, валютный рынок (forex) и др. спецтемы.
Другие услуги на английском:

  • копирайтинг, рерайт (SEO, LSI);
  • нейминг и слоганы;
  • редактирование и корректура переводов и самостоятельных английских текстов;
  • помощь в написании студенческих и научных работ;
  • озвучка английских текстов для роликов.
Специализированное ПО (не автопереводчики; применяется при переводе объемных

узкоспециальных текстов или локализации сайтов): Trados, OmegaT;

редакторы .po/gettext.

Профессиональный опыт, области:

  • перевод, копирайтинг, редактура — 10 лет;
  • веб-разработка — 4 года;
  • маркетинг — 2 года;
  • кадровая служба — 2 года;
  • транспорт и логистика — 3 года.
Дополнительные показатели владения русским и английским языками:

  • 20 лет в англоязычной стране;
  • печатные и сетевые авторские публикации на русском и на английском (в оригинале);
  • премия «Выбор редакции» на конкурсе англоязычной поэзии в 2006 г.
Образование:

  • филология (Россия);
  • психология (США);
  • медицина (среднее, Россия);
  • программирование (среднее, США).
Отзывы заказчиков и рекомендации коллег предоставляются по запросу.
Trados
Отзывы заказчиков
3beeepb
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$520
10 баллов
8 лет назад
Перевести рассказ (игра)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Придумать название для компании
Крайне профессиональная работа! Точно в срок и отличная коммуникация - рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, профессиональное общение, мгновенная оплата. Спасибо за плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
vasasha
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Копирайт landing page для мобильного приложение на английском языке
Профессионал, качество работы - выше всяких похвал. Постоянно на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое заполнение брифа, деловое общение, быстрая оплата. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
kazkibergetic
Олег 
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Составление и рерайтинг статей на английском
Всё отлично! Спасибо!
Все четко, рад сотрудничать.
Ответный отзыв
mayahomekote
Майя 
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайтинг списка функций (английский)
Спасибо Олегу за помощь в достаточно сложной задаче. Учел все пожелания и уточнения при работе над текстом.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, деловое и уважительное общение, своевременная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга