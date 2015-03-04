All things English. 20 лет в США. Грамотность и стиль.
Переводы, направления:
- с русского на английский (основное);
- с английского на русский;
- с испанского на русский.
- локализация сайтов, программного обеспечения и компьютерных игр;
- транскреация (творческий перевод), в том числе:
- маркетинг и реклама;
- художественная проза, поэзия, стихи для детей, сценарии, юмор;
- психология, философия, эзотерика, религия;
- резюме и деловая переписка (возможно составление непосредственно на английском);
- программирование, техническая документация, инструкции пользователя, обзоры;
- технические дисциплины и точные науки, научно-популярные тексты, логистика;
- медицина, здоровый образ жизни, спорт, валютный рынок (forex) и др. спецтемы.
- копирайтинг, рерайт (SEO, LSI);
- нейминг и слоганы;
- редактирование и корректура переводов и самостоятельных английских текстов;
- помощь в написании студенческих и научных работ;
- озвучка английских текстов для роликов.
узкоспециальных текстов или локализации сайтов): Trados, OmegaT;
редакторы .po/gettext.
Профессиональный опыт, области:
- перевод, копирайтинг, редактура — 10 лет;
- веб-разработка — 4 года;
- маркетинг — 2 года;
- кадровая служба — 2 года;
- транспорт и логистика — 3 года.
- 20 лет в англоязычной стране;
- печатные и сетевые авторские публикации на русском и на английском (в оригинале);
- премия «Выбор редакции» на конкурсе англоязычной поэзии в 2006 г.
- филология (Россия);
- психология (США);
- медицина (среднее, Россия);
- программирование (среднее, США).
Отзывы заказчиков
$520
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
8 лет назад
Крайне профессиональная работа! Точно в срок и отличная коммуникация - рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, профессиональное общение, мгновенная оплата. Спасибо за плодотворное сотрудничество!
$12
10 баллов
8 лет назад
Профессионал, качество работы - выше всяких похвал. Постоянно на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое заполнение брифа, деловое общение, быстрая оплата. Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.
$15
10 баллов
9 лет назад
Всё отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Все четко, рад сотрудничать.
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Олегу за помощь в достаточно сложной задаче. Учел все пожелания и уточнения при работе над текстом.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, деловое и уважительное общение, своевременная оплата. Спасибо!
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга