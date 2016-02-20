3 статьи на образовательную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок203 просмотра

Общий объем статей от 4,5к до 7,5к.

Указывайте цену за кило. 

ТЗ прикрепил 

Сроки до 3 дней.

9 лет назад
GreenKz
Ержан 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$9
3 дня
Все отлично!
Спасибо за интересное задание и приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайт - 500 статей про диеты и схожие женские темы

    Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про диеты и схожие женские темы. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайт текстов на сайте.

    Необходимо сделать рерайт текстов на сайте. Тематика мебель. Тексты должны стать уникальными, но SEO запросы сохранить. Объем пока оценить сложно, может 20-30к, может больше. От вас требуется кликать по страницам ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт landing page для мобильного приложение на английском языке

    Здравствуйте, Нужны тексты на английском языке для landing page мобильного приложения. Заполняю Ваш бриф и описываю задачу на русском, приемка текстов на английском. Сроки оговариваем после заполнения брифа. Цену ставьте за тысячу знаков без ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

    $10000

    Есть база новостроек (около 3000 объектов), для которых нужны уникальные, читабельные, безошибочные описания, привлекающие внимание пользователя, посетившего страницу объекта.  Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами  Мин. кол-во знаков в ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описание товаров для ИМ

    $30

    Требуются авторы для создания уникальных описаний для ИМ. *текст по делу, без "воды", 1500 збп *уникальность 100% по text.ru *стоимость 30 руб/1000 збп *оплата сразу после сдачи работы на ЯД

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты на сайт

    6 текстов около 1500 знаков каждый (туризм) Оплата 90 руб за 1000 знаков без пробела. На киви кошелек Сроки: среда до 15:00 мск

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты для хостинга

    Нужно написать тексты для хостинг-провайдера + сделать рерайт из других источников и подработать уже имеющиеся. Язык английский, знание его соответственно обязательно, приветствуются и другие языки при желании. Также русский язык имеется.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочно! Продающие тексты. Тематика "Автовыкуп"

    Минимальный объем текста - http://take.ms/T16fx Тексты должны быть продающими без воды. Примеры хорошего и плохого текста смотрите здесь - http://take.ms/hLUzO. Плохой текст - одна вода (http://take.ms/xOVIp) В заявке прилагайте пожалуйста Ваш "черновой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад