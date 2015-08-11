GreenKz

Ержан GreenKz

 
29 летКазахстан/Астана
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end разработчик

Адаптивная верстка HTML-шаблонов сайтов, лэндингов.

Написание/установка виджетов, модулей на js(es6), jquery.

Front-end skills: HTML5, CSS3, Flexbox, BEM naming, SASS, SVG, Adaptive Design, PUG, CSS3 animation, parallax

npm, webpack 3, gulp4, es6, babel, jquery, ajax

Back-end skills: PHP 5-7, Git, Laravel 5.x, API, REST, MySQL, XML, Vkontakte API, Aliexpress API

PHPLaravelMySQLHTMLjQueryAjaxRESTSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Статья описание сайта 2к

    Требуется описание сайта, объем 2к б.п., уникальность 96% по etxt.  Сайт в разработке, за пример дам конкурентов, тематика интернет магазин женской одежды.  Не SEO текст, ключевых запросов для вставки нет. Срок 1 день.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дипломный проект на Laravel интернет - магазин

    Требуется сделать простой интернет магазин для диплома на Laravel 5,2-5,4. Дизайн есть, нужно натянуть. Скрины http://joxi.ru/krD14MYhE5pYLm http://joxi.ru/xAeNEMQupe9G5r http://joxi.ru/Drl7l0ZtvQLo3A http://joxi.ru/1A5Q1o7cnEVapA Предпочтение тем, у кого уже есть такой сделанный проект, т.к. сроки сжаты. Можно использовать любой бэкпак, любые библиотеки. Требуется CRUD категорий и товаров. Вывод главной, карточки ...

    LaravelКарточки товаров
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 11 статей на образовательную тематику

    Нужны информативные и максимально полезные статьи для пользователей. Общий объем статей от 27,5к до 55к. Указывайте пожалуйста цену за кило.  Заинтересовавшиеся кандидаты должны выполнить тестовое задание. Написать статью №9. Написал всем в ЛС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Seo статья

    [b]Требуется написать статью на тему образования за рубежом.  [/b]ТЗ прикреплен

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Новости/Статьи/Обзоры для сайта Астаны

    Для сайта города требуется написание статей, новостей, обзоров. Объем 1-2к новость. В день 5 новостей. Цель: написать наиболее интересные новости для жителей города. О чем писать? Можно обо всем, лишь бы все это происходило в городе и было ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется администрирование региональной группы вконтакте

    Требуется администрирование региональной группы вк. 1. Требуется генерация контента 2. Постинг новостей опеределенной тематики 3. Постинг фото опеределенной тематики 4. Постинг видео 5. В день 7 постов. 6. В течении дня проверять источники на новые новости Это короткое тз не окончательное. Предлагайте ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Администрирование региональной группы вк

    Требуется администрирование региональной группы вк. 1. Требуется генерация контента 2. Постинг новостей опеределенной тематики 3. Постинг фото опеределенной тематики 4. Постинг видео 5. В день 7 постов. 6. В течении дня проверять источники на новые новости Это короткое тз не окончательное. Предлагайте ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ведение региональной группы вк

    Требуется ведение региональной группы вк. 1. Составить контент план 2. Добавлять посты согласно контент плану. 3. Увеличить вовлечённость подписчиков, увеличить активность в сообществе. Подписчики охотно участвуют в интерактивах, в обсуждениях. С этим проблем не ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Очень простое приложение для андроид

    Приложение шпаргалка для тестов, должен искать по базе вопросов. В приложении должно быть поле, куда вводишь слово из вопроса, нажимаешь поиск и приложение выводит вопросы с ответами содержащие то слово в вопросах, которое было введено ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ава для группы ВК

    $9

    Группа тематики - привет сейчас, примеры ав http://goo.gl/HfMSzo http://goo.gl/lSIFyj http://goo.gl/k6c1SR размер не меньше 200*300 1.Фон авы на ваше усмотрение, что то интересное, фон с размытием 2. псд мокапы смартфонов с рукой полно в паблике, 3. нужен небольшой логотип с надписью - Привет, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт образование

    Требуются качественные статьи, на образовательную тематику. 48 статьей, каждый по 2000 сбп Уникальность высокая, проверка проводится редактором газеты, прошу учитывать это. Безграмотные статьи бракую сразу. Моя цена 100 рублей за статью. Предлагаем свои цены.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить дизайн шаблона, доверстать. WP

    $15

    Есть бесплатный шаблон для WP его нужно доверстать в соответствии с донором. Работа легкая, шаблон простой. Исходник http://bit.ly/QmWDSY Demo http://bit.ly/1t3WjI2 Донор http://bit.ly/1hH2v5s 1. изменить фон как на доноре 2. убрать белый фон в враппере 3. шапка как на доноре 4. футер как ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод статей с англ

    Перевод с английского языка на русский, 26к, образовательная тематика. Гугло перевод не нужен. Статьи прикреплены. Предлагайте цены и сроки.

    Переводы30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи на образовательную тематику

    Написать информационную статью для людей. В этих статьях рассмотреть систему высшего образования этих стран. Платное, бесплатное образование, гранты, государственные университеты, частные университеты. Особенности учебы для студентов в этих странах. 20 кило, уникальность 98%

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
hyzro
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Загрузить объявления / Наполнить сайт
Было приятно работать. Благодарю!
Хорошо
Ответный отзыв
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Статья описание сайта 2к
Приятное сотрудничество, интересная работа над небольшим заказом. Все было отлично, мои искренние рекомендации и пожелания успехов в реализации проектов).
Все пожелания выполнены, статья написана в срок и с требуемой уникальностью.
Ответный отзыв
Anastasiia25
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста на английский
Было приятно сотрудничать! Моментальная оплата! Рекомендую!
Перевела текст быстро и качественно!
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$9
10 баллов
8 лет назад
3 статьи на образовательную тематику
Спасибо за интересное задание и приятное сотрудничество!
Все отлично!
Ответный отзыв
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
8 баллов
8 лет назад
10 статей на образовательную тематику
Спасибо!
Неплохо. Пришлось корректировать статьи, особенно последнюю, т.к. не несет никакой пользы и написано для другого региона.
Ответный отзыв