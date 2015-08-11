Доброго времени суток. Требуется загрузить 300 объявлений вручную из открытых источников на сайт. Источники предоставлю. 15$ за 300 штук
Адаптивная верстка HTML-шаблонов сайтов, лэндингов.
Написание/установка виджетов, модулей на js(es6), jquery.
Front-end skills: HTML5, CSS3, Flexbox, BEM naming, SASS, SVG, Adaptive Design, PUG, CSS3 animation, parallax
npm, webpack 3, gulp4, es6, babel, jquery, ajax
Back-end skills: PHP 5-7, Git, Laravel 5.x, API, REST, MySQL, XML, Vkontakte API, Aliexpress API
- $15Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется описание сайта, объем 2к б.п., уникальность 96% по etxt. Сайт в разработке, за пример дам конкурентов, тематика интернет магазин женской одежды. Не SEO текст, ключевых запросов для вставки нет. Срок 1 день.Завершен6 лет назад
Требуется сделать простой интернет магазин для диплома на Laravel 5,2-5,4. Дизайн есть, нужно натянуть. Скрины http://joxi.ru/krD14MYhE5pYLm http://joxi.ru/xAeNEMQupe9G5r http://joxi.ru/Drl7l0ZtvQLo3A http://joxi.ru/1A5Q1o7cnEVapA Предпочтение тем, у кого уже есть такой сделанный проект, т.к. сроки сжаты. Можно использовать любой бэкпак, любые библиотеки. Требуется CRUD категорий и товаров. Вывод главной, карточки ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст 6280 символов б.п., тематика экономика-информатика. Срок до понедельника.Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Общий объем статей от 4,5к до 7,5к. Указывайте цену за кило. ТЗ прикрепил Сроки до 3 дней.Завершен8 лет назад
Нужны информативные и максимально полезные статьи для пользователей. Общий объем статей от 25к до 45к. Указывайте цену за кило. ТЗ прикрепил Сроки 5-7 дней.Завершен8 лет назад
Нужны информативные и максимально полезные статьи для пользователей. Общий объем статей от 27,5к до 55к. Указывайте пожалуйста цену за кило. Заинтересовавшиеся кандидаты должны выполнить тестовое задание. Написать статью №9. Написал всем в ЛС.Завершен8 лет назад
[b]Требуется написать статью на тему образования за рубежом. [/b]ТЗ прикрепленЗавершен8 лет назад
Требуется загрузка данных из php файла с помощью JS. Wordpress 4.3 ТЗ прикрепленВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для сайта города требуется написание статей, новостей, обзоров. Объем 1-2к новость. В день 5 новостей. Цель: написать наиболее интересные новости для жителей города. О чем писать? Можно обо всем, лишь бы все это происходило в городе и было ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется администрирование региональной группы вк. 1. Требуется генерация контента 2. Постинг новостей опеределенной тематики 3. Постинг фото опеределенной тематики 4. Постинг видео 5. В день 7 постов. 6. В течении дня проверять источники на новые новости Это короткое тз не окончательное. Предлагайте ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется администрирование региональной группы вк. 1. Требуется генерация контента 2. Постинг новостей опеределенной тематики 3. Постинг фото опеределенной тематики 4. Постинг видео 5. В день 7 постов. 6. В течении дня проверять источники на новые новости Это короткое тз не окончательное. Предлагайте ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется шаблон для зенно демо Регистрация аккаунтов ФБ ТЗ прикрепленВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется ведение региональной группы вк. 1. Составить контент план 2. Добавлять посты согласно контент плану. 3. Увеличить вовлечённость подписчиков, увеличить активность в сообществе. Подписчики охотно участвуют в интерактивах, в обсуждениях. С этим проблем не ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приложение шпаргалка для тестов, должен искать по базе вопросов. В приложении должно быть поле, куда вводишь слово из вопроса, нажимаешь поиск и приложение выводит вопросы с ответами содержащие то слово в вопросах, которое было введено ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $9
Группа тематики - привет сейчас, примеры ав http://goo.gl/HfMSzo http://goo.gl/lSIFyj http://goo.gl/k6c1SR размер не меньше 200*300 1.Фон авы на ваше усмотрение, что то интересное, фон с размытием 2. псд мокапы смартфонов с рукой полно в паблике, 3. нужен небольшой логотип с надписью - Привет, ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуются качественные статьи, на образовательную тематику. 48 статьей, каждый по 2000 сбп Уникальность высокая, проверка проводится редактором газеты, прошу учитывать это. Безграмотные статьи бракую сразу. Моя цена 100 рублей за статью. Предлагаем свои цены.Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Есть бесплатный шаблон для WP его нужно доверстать в соответствии с донором. Работа легкая, шаблон простой. Исходник http://bit.ly/QmWDSY Demo http://bit.ly/1t3WjI2 Донор http://bit.ly/1hH2v5s 1. изменить фон как на доноре 2. убрать белый фон в враппере 3. шапка как на доноре 4. футер как ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Перевод с английского языка на русский, 26к, образовательная тематика. Гугло перевод не нужен. Статьи прикреплены. Предлагайте цены и сроки.Переводы30 заявокЗакрыт10 лет назад
Написать информационную статью для людей. В этих статьях рассмотреть систему высшего образования этих стран. Платное, бесплатное образование, гранты, государственные университеты, частные университеты. Особенности учебы для студентов в этих странах. 20 кило, уникальность 98%Завершен10 лет назад