Статья описание сайта 2к

КопирайтингЗавершен12 заявок275 просмотров
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Требуется описание сайта, объем 2к б.п., уникальность 96% по etxt. 

Сайт в разработке, за пример дам конкурентов, тематика интернет магазин женской одежды. 

Не SEO текст, ключевых запросов для вставки нет.

Срок 1 день.

6 лет назад
GreenKz
Ержан 
29 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$3
1 день
Все пожелания выполнены, статья написана в срок и с требуемой уникальностью.
Приятное сотрудничество, интересная работа над небольшим заказом. Все было отлично, мои искренние рекомендации и пожелания успехов в реализации проектов).
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