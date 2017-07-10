Текст для сайта на тему "Строительство домов в Тюмени"

Добрый день, уважаемые творческие люди, у которых есть много свободного времени. Есть задача - написание пары десятков текстов под проект о путешествиях в Америку. Целевая аудитория - молодые женщины, часто молодые мамы, некоторые разделы в нем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
5000-6000 знаков. Копирайтинг или рерайтинг не важно. Бюджет 100 рублей за 1000 знаков
Добрый день необходимо написать текст на главную страницу для строительной компании (Текст нужен для продвижения сайта и продажи услуги). На тему "Строительство домов в Тюмени" .
Компания ТЦСТ (Тюменский центр строительных технологий) строит из различных материалов (Брус, клееный брус, бревно, кирпич, керамзитоблоки, газоблоки, сип панели, классический каркас). Для каждой технологии строительства будет своя посадочная страница, но сейчас надо написать текст для главной страницы.
Уникальность 100% по text.ru, оценка главвреда не менее 7,5 (glvrd.ru).
Ключевые слова слова по возможности такие:
-Строительство домов в Тюмени
-Строительство домов в Тюмени под ключ-Строительство загородных домов в Тюмени-Строительство коттеджей в ТюмениК ключевым словам не придираюсь, т.к. я сам их обычно расставляю, важнее легкочитаемость текста.
Разделы на ваше усмотрение.
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