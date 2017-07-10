Текст для сайта на тему "Строительство домов в Тюмени"

5000-6000 знаков. Копирайтинг или рерайтинг не важно. Бюджет 100 рублей за 1000 знаков

Добрый день необходимо написать текст на главную страницу для строительной компании (Текст нужен для продвижения сайта и продажи услуги). На тему "Строительство домов в Тюмени" .

Компания ТЦСТ (Тюменский центр строительных технологий) строит из различных материалов (Брус, клееный брус, бревно, кирпич, керамзитоблоки, газоблоки, сип панели, классический каркас). Для каждой технологии строительства будет своя посадочная страница, но сейчас надо написать текст для главной страницы.

Уникальность 100% по text.ru, оценка главвреда не менее 7,5 (glvrd.ru).

Ключевые слова слова по возможности такие:

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