Написание текстов для нового сайта по инженерным системам

Александр показал себя ответственным и очень качественным исполнителем. Не жалею ни единого доллара за его работу. Его тексты это, в первую очередь, инвестиция. Прежде чем написать текст достаточно непростой сферы, Александр её изучил и он определённо понимал о чём пишет, редко кто так делает. Советую ли я его? Естественно советую! И в перспективе буду отдавать ему другие работы по написанию текстов для своих проектов.