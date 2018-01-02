Написание текстов для нового сайта по инженерным системам

КопирайтингЗавершен15 заявок209 просмотров
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Требуется исполнитель на написание текстов на новый сайт инженерной компании. Разделы:

Проектирование и монтаж систем электропитания

Системы безопасности

Проектирование и монтаж систем связи

IT-услуги

Проектирование и монтаж отопления и водоснабжения

В каждом из разделов 4-5 подразделов. 

Пожелание к исполнителю - понимание темы хотя бы в общих чертах. 

В процессе работы буду плотно взаимодействовать, подсказывать с терминологией.

6 лет назад
dentechzone
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$500
10 дней
Александр показал себя ответственным и очень качественным исполнителем. Не жалею ни единого доллара за его работу. Его тексты это, в первую очередь, инвестиция. Прежде чем написать текст достаточно непростой сферы, Александр её изучил и он определённо понимал о чём пишет, редко кто так делает. Советую ли я его? Естественно советую! И в перспективе буду отдавать ему другие работы по написанию текстов для своих проектов.
В процессе сотрудничества Денис зарекомендовал себя, как ответственный заказчик и приятный в общении человек. Он грамотно поставил задачу, предоставив ответы на все интересующие вопросы. Проверка написанных текстов, как и оплата, не задерживались и осуществлялись своевременно. Сотрудничеством с Денисом очень доволен. Поэтому, благодарю за доверие, интересный проект и, конечно же, рекомендую. С удовольствием буду работать в дальнейшем и над другими его проектами.
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