Копирайт и рерайт. Тематика сертификация в системе ISO

КопирайтингЗакрыт4 заявки223 просмотра
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По имеющимся ТЗ необходимо переработать размещенный текст и дописать несколько абзацев.

6 лет назад
Vadimas_34
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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