Копирайт и рерайт. Тематика сертификация в системе ISO

Здравствуйте! Нужна статья объемом 1000 - 1500 символов про светящиеся в темноте татуировки. Статья нужна для тематической группы в соц.сети поэтому можно забыть о ключах, точных вхождениях, тошноте и т.д. Требования: - Так как статья для соц. сетей ...