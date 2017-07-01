Статья на 1000-1500 символов без пробелов.

Здравствуйте!

Нужна статья объемом 1000 - 1500 символов про светящиеся в темноте татуировки. Статья нужна для тематической группы в соц.сети поэтому можно забыть о ключах, точных вхождениях, тошноте и т.д.

Требования:

- Так как статья для соц. сетей она ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть живой и интересной, которую захочется репостнуть или лайкнуть. (поменьше исторических сведений и прочей энциклопедичности).

- Уникальность не меньше 90%.

- Яркий и кликабельный заголовок.

- 10 красивых картинок по теме.

Цена 350 рублей.

При качественном выполнении задания рассмотрю дальнейшее сотрудничество.