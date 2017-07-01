Статья на 1000-1500 символов без пробелов.

Сайты [url=http://tehmaster2008.ru]tehmaster2008.ru[/url] и [url=http://фабрика-техмастер.рф/]фабрика-техмастер.рф[/url] - серийное производство и продажа торгового оборудования в Новосибирске, изготовление под заказ - торгово-выставочное оборудование для магазинов, оборудование торговых холодильников, металлоизделия, металлообработка, плазменная резка, полимерная порошковая окраска. Регион: НСО, Новосибирск. Интересует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужна статья объемом 1000 - 1500 символов про светящиеся в темноте татуировки. Статья нужна для тематической группы в соц.сети поэтому можно забыть о ключах, точных вхождениях, тошноте и т.д.
Требования:
- Так как статья для соц. сетей она ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть живой и интересной, которую захочется репостнуть или лайкнуть. (поменьше исторических сведений и прочей энциклопедичности).
- Уникальность не меньше 90%.
- Яркий и кликабельный заголовок.
- 10 красивых картинок по теме.
Цена 350 рублей.
При качественном выполнении задания рассмотрю дальнейшее сотрудничество.
- Похожие заказы
- $9Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется написать описания разделов и описания услугдля сайта по бухгалтерскому и юридическому сопровождению (частично информационный, но больше призывающий к покупке). Ждем предложений по стоимости, сроку.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер может быть несколько, необходимо писать статьи для фриланс блога http://freelancehack.ru В день необходимо 4-5 статейКопирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Сео копирайтинг, нужны качественные статьи на сайт печатник-спб .рф Требуется описать качественно (САМОЕ ГЛАВНОЕ ГРАМОТНО) все услуги около 30 штук, цена за статью 200 р. Длина 3000 символов, уникальность 100% , использовать надо будет ключевые слова которые напишу. Присылайте ...Закрыт6 лет назад
Требуется копирайтинг на английском. Тексты не сложные, но требуется отличный английский для американцев. 100 р за 1000 симвКопирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать статьи, на тему образования и дипломов. Можно писать о чем угодно в сфере учебы и образования. Главное использовать 3 ключа: - купить диплом - купить диплом о высшем образовании - купить аттестат. 1. Размер текста: 3300 символов, ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Компания занимается: * обеспечивает предприятия, научно-исследовательские институты, лаборатории высокотехнологичным оборудованием, расходными материалами и технологиями * предлагает инновационные решения для исследований, разработки и производства в области биотехнологии, фармацевтики, ветеринарии и микроэлектроники Вы должны хорошо разбираться в вопросе. - Оборудование ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим копирайт для описания разделов. интернет-магазина мебели. Необходимы ваши работы, чтобы я смог оценить качество текстов. Нам не нужны повествовательные тексты, история возникновения. Они должны быть коммерчески-ориентированные.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужны копирайтеры и рерайтеры для написания 200 статей на тему криптовалюты. Обязательно хоть какое то представление, знание терминов, понимание что это такое, в идеале опыт пользования криптовалютой (кошелек, биржа..)Варианты выполнения - выберите для себя:[list][*]переводы статей ...Закрыт6 лет назад
- $5
Написать оптимизированную статью на тему: "Палатка для зимней рыбалки своими руками". Объем не менее 5000 символовЗакрыт6 лет назад