Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,состоящего из 6 полноценных и самостоятельных сайтов … [list][*]1) Оптимизация и раскрутка своего проекта в интернете [*]2) «Программный вопрос» [*]3) «Заработок в интернете» [*]4) «Все о создание сайта» [/list]Остальные темы буду прорабатывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать статьи, на тему образования и дипломов.
Можно писать о чем угодно в сфере учебы и образования.
Главное использовать 3 ключа: - купить диплом - купить диплом о высшем образовании - купить аттестат.
1. Размер текста: 3300 символов, можно +200 символов.
2. Текст должен быть: - Качественным, легко читаемым, полностью решать проблему пользователя, не переспамлен.
3.- Структурированный (заголовки, абзацы - обязательны, списки и т.д. желательны, но не обязательны)
4.- Уникальность текста от 90% по http://advego.ru. На подобную тему, с использованием этих же ключей нужно написать 50+ статей.
5. Ключевые слова:
купить диплом
купить диплом о высшем образовании
купить аттестат
Все ключевые слова обязательно выделить жирным по 1 разу!
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