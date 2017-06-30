Статьи, на тему образования и дипломов

КопирайтингЗакрыт19 заявок276 просмотров
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Написать статьи, на тему образования и дипломов. 

Можно писать о чем угодно в сфере учебы и образования.

Главное использовать 3 ключа: - купить диплом - купить диплом о высшем образовании - купить аттестат.

1. Размер текста: 3300 символов, можно +200 символов. 

2. Текст должен быть: - Качественным, легко читаемым, полностью решать проблему пользователя, не переспамлен.

3.- Структурированный (заголовки, абзацы - обязательны, списки и т.д. желательны, но не обязательны) 

4.- Уникальность текста от 90% по http://advego.ru. На подобную тему, с использованием этих же ключей нужно написать 50+ статей.

5. Ключевые слова:

купить диплом

купить диплом о высшем образовании

купить аттестат

Все ключевые слова обязательно выделить жирным по 1 разу!

6 лет назад
Blohdan
Данила 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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