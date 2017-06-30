SEO копирайтинг. Запчасти и ремонт стиральной техники.

Необходимо написать более 1500 статей для нового проекта,состоящего из 6 полноценных и самостоятельных сайтов … [list][*]1) Оптимизация и раскрутка своего проекта в интернете [*]2) «Программный вопрос» [*]3) «Заработок в интернете» [*]4) «Все о создание сайта» [/list]Остальные темы буду прорабатывать ...
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Необходимо написать SEO-текст для главной страницы в интернет-магазин запчастей.
Длинна: 2000 символов
Цена: 80 UAH
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