Написать текст на строительную тему

Необходимы seo-тексты по критериям нового алгоритма поисковой системы Яндекса (баден-баден). Средняя длина текстов 1,5 -2,5 К [i][b]Просьба откликаться только тем, кто уже работал по новому алгоритму и знает каким должен быть текст (% воды, % ключей, % ...