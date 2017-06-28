Написать текст на строительную тему

КопирайтингЗакрыт17 заявок182 просмотра
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Доброго дня, нужен текст про Французские окна.

Пожелание к исполнителю - разбираться в строительной теме.

Напишите сроки и стоимость работы. 

6 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад