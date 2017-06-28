Написать текст на строительную тему

Объем: 2 тыс. зн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня, нужен текст про Французские окна.
Пожелание к исполнителю - разбираться в строительной теме.
Напишите сроки и стоимость работы.
- Похожие заказы
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Объем: 2 - 2,5 тыс. зн.Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно составить резюмэ на 2х языках перевести его типовое бюджет до 500 рублей Английский НемецкийКопирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимы seo-тексты по критериям нового алгоритма поисковой системы Яндекса (баден-баден). Средняя длина текстов 1,5 -2,5 К [i][b]Просьба откликаться только тем, кто уже работал по новому алгоритму и знает каким должен быть текст (% воды, % ключей, % ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо подготовить 25 описаний к бытовой технике для ИМ. Подробное ТЗ вышлю исполнителю.Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать статьи для информационного сайта о компьютерах и и цифровом миреКопирайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написание текстов для сайта www.gotopoland.com.uaКопирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать обзорную статью. Тема: "Обзор навесного оборудования для мотоблока с двигателем воздушного охлаждения". Обзор нужно писать в привязке к оборудованию производства ЧП Крючков. http://kruchkov.com.ua/. В процессе написания Вам нужно разобраться, составить схему, классификацию возможного оборудования, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Стоимость за 1000 з.б.п – не больше 50-60 рублей Требования к исполнителю: 1) большое желание работать, выполнение работы в срок 3) соблюдения требования ТЗ и правилам 2) грамотность 3) ваши тексты должны быть читабельны и ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт - http://vif-textil.ru. Примеры текстов http://vif-textil.ru, http://vif-textil.ru/katalog/odeyala.html, http://vif-textil.ru/katalog/podushki.html. Нужно писать так же.Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад