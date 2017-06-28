"Обзор комплекта навесного оборудования для мотоблока"

Нужно написать обзорную статью. Тема: "Обзор навесного оборудования для мотоблока с двигателем воздушного охлаждения". Обзор нужно писать в привязке к оборудованию производства ЧП Крючков. http://kruchkov.com.ua/. В процессе написания Вам нужно разобраться, составить схему, классификацию возможного оборудования, а затем дать краткое описание. Оплата за статью 0,08 грн. за символ. Готов консультировать, могу предоставить прайс по продукции. Просьба откликаться авторов, которые разбираются в данной теме.