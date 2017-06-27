Статьи про простатит

Статья будет опубликована на новостном сайте не медицинской тематики. Очень важно, чтобы вступ был интересен и после его прочтения не хотелось закрывать статью. Также, во вступе и названии обязательно должен присутствовать ключевик, по которому пишется статья.

Структура статьи:

0) второе название (первое также обязательно. Буду выбирать между ними)

1) короткий вступ до 400 символов

2) ссылка на фото (найдите средних размеров в гугле)

3) подзаголовок 1

4) минимум 2 абзаца

5) подзаголовок 2

6) минимум 2 абзаца

...

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