Статьи про простатит

КопирайтингЗакрыт8 заявок197 просмотров
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Статья будет опубликована на новостном сайте не медицинской тематики. Очень важно, чтобы вступ был интересен и после его прочтения не хотелось закрывать статью. Также, во вступе и названии обязательно должен присутствовать ключевик, по которому пишется статья.

Структура статьи: 

0) второе название (первое также обязательно. Буду выбирать между ними)

1) короткий вступ до 400 символов 

2) ссылка на фото (найдите средних размеров в гугле) 

3) подзаголовок 1 

4) минимум 2 абзаца 

5) подзаголовок 2 

6) минимум 2 абзаца 

...

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Во вступ включите фразу: *написано по материалам сайта*. 

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6 лет назад
Blohdan
Данила 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
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