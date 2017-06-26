Написать медицинские тексты

Здравствуйте, нужно написать тексты медицинской тематики.

Сейчас нужно заполнить раздел сайта "Препараты для детей"

Пример ТЗ в приложении.

Требования к исполнителю

Для такой работы нужен исполнитель с медицинским образованием.

Тексты нужно писать со знанием дела - без неточностей и несоответствия.

Одно из важных условий - автор будет указан для каждого текста на сайте, будет указано имя, фамилия, образование, опыт работы. Поэтому нужны именно врачи.

Ищу человека который может и хочет работать.

Оплата - 60 рублей 1000 символов. Возможно увеличение оплаты в зависимости от качества работы.

В заявке указываете, пожалуйста, ваше образование и предыдущие места работы.