Требуется написать краткое описание движения

КопирайтингЗакрыт14 заявок197 просмотров
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Требуется написать краткое описание чем занимается общественное движение. Общественное движение будет заниматься уборкой мусора на природе и т.д..

Объём до 1000 знаков

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Цель текста: предоставить понятное описание движения, и чем оно занимается

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.

6 лет назад
textcopywork
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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