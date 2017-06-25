Добрый день! Нужен грамотный и уникальный Рерайт текстов по чайной тематике.

Хорошо, если вы много чего знаете про чай:)

В сутки сдавать 10 тыс символов без пробелов. Не меньше!

Пишите адекватные цены и скайп, вайбер, вотсап (как с вами можно оперативно связаться).