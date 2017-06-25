Нужна статья

Нужно написать техническую документацию по реализацию email-клиент-сервер Есть некая база на блокчейне Ethereum будет работать через API для этого приложения нужно написать "email-клиент-сервер"(в базе информация храниться в токенах ) как пример на подобие этого http://osticket.com/ Функционал email-клиент-сервер Email интерфейс Возможность передавать ...
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