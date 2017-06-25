Нужна статья

Приветствую уважаемые авторы. Ищу на постоянку и в "долгосрок" толкового копирайтера (а может даже двух!) в тематику фитнес-спорт-кроссфит-качалка. От вас требуется разбираться в теме (если у вас есть профильное образование или вы даже закончили курсы ...