Написать SEO текста

КопирайтингЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Добрый день коллеги!

Необходимо составить ТЗ для текстов, 10 страниц сайта, тематика бытовки и блок контейнеры.

Ключи подобрать самостоятельно.

Идеально на выходе получить готовые текста но и ТЗ будет достаточно)

в комментариях указывайте пожалуйста стоимость и сроки.

6 лет назад
urlup
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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