Написать SEO текста

Требуется копирайтер с опытом путешествий, чтобы написать информационный текст по теме [b]туризма[/b]. Почему с опытом? Только такие люди могут глубоко проработать материал и знают о чем пишут. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную ...
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Добрый день коллеги!
Необходимо составить ТЗ для текстов, 10 страниц сайта, тематика бытовки и блок контейнеры.
Ключи подобрать самостоятельно.
Идеально на выходе получить готовые текста но и ТЗ будет достаточно)
в комментариях указывайте пожалуйста стоимость и сроки.
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