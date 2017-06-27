Требуется написать информационный текст по туризму

КопирайтингЗакрыт14 заявок310 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайтер с опытом путешествий, чтобы написать информационный текст по теме туризма. Почему с опытом? Только такие люди могут глубоко проработать материал и знают о чем пишут.

От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную информацию и

изложить ее в теле статьи, описать со всех сторон проблему так, чтобы читатель нашел все ответы не переходя на другие ресурсы и поисковик.

Текст должен быть полностью готов к публикации за исключением фотографий, графиков и других графических материалов.

Оплата 50 рублей за 1000 символов без пробелов. Заказ выполняется в течение 2 дней.

6 лет назад
tsergey2008
Сергей 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер, тема текстов "Автобусные путешествия"

    Требуется копирайтер, тема текстов "Автобусные путешествия", нужно будет описать направления автобусов в разные города.. инфу  предоставлю Количество ключевых фраз 7-10 шт.  в статье. Общееколичество знаков - 6000 - 7000 на каждую статью.   Исполнителя выберу по минимальной цене/качество ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу копирайтера для написания статей-историй. Тема: отношения

    Ищу автора статей, который умеет создавать легкие и интересные для читателя истории. Минимальное сео (3-4 ключевых запроса на статью 4000-5000 знаков). Кого ищу: Вы - практикующий копирайтер, знающий правила форматирования статей, сервисы проверки материала на ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описание товара для сайтов различной направлений (мебель, перегородки)

    Описание товара для сайтов различной направленности (мебель, перегородки). Сделать описание объемом около 1 тыс. знаков согласно ТЗ. Ключевиков не будет – пишем для людей, а не поисковиков. Оплата 50 р за 1000. Выполненное ТЗ оплачивается.  "Первое задание ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер на тему пластической хирургии груди

    Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей о пластической хирургии груди, болезням и лечению груди и т.д. В основном нужно будет писать статьи по темам болезни груди, коррекция груди, упражнения для груди, пластика груди и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать три статьи

    $9

    Темы: косметологические средства для кожи и тела / женская одежда оптом / шторы плиссе Объем каждой: 2к+ текст.ру 100%

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать текст для сайта про фундамент

    $12

    Нужно написать 5 небольших текстов про виды фундамента, объемом 1000-1500 знаков каждый: 1. Ленточный фундамент 2. Плитный фундамент 3. Из блоков ФБС 4. Свайный фундамент 5. Цокольный фундамент Нужно меньше воды и больше конкретики: что это за фундамент, когда лучше его ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Текст для Landing Page для CRM

    $10

    Необходимо написать текст для Landing Page в сфере торговли. Есть макет Landing Page, надо для него написать блоки которые будут полностью отображать суть работы CRM системы. CRM заточена под продажи, закупки, склад, финансы, клиентов, поставщиков и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отзывы

    Требуется написание отзывов об алкогольной продукции на таких сайтах:  otzovik.com  otzovy.ru  otzyvy.pro  otzyv-pro.ru  irecommend.ru  ru.otzyv.com  uvoice.ru  rusotzyv.ru  otzyvov.net  spatrul.ru  trusted-catalog.ru  [url=https://krasnoeibeloe.ru/]krasnoeibeloe.ru/[/url]  Алкоголь только конкретного производителя, я дам ассортимент по которому можно писать. Поскольку не ограничиваю в длине отзыва, то цена единая 10 рублей за 1 отзыв. можно написать ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад