Требуется написать информационный текст по туризму

Требуется копирайтер с опытом путешествий, чтобы написать информационный текст по теме туризма. Почему с опытом? Только такие люди могут глубоко проработать материал и знают о чем пишут.

От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную информацию и

изложить ее в теле статьи, описать со всех сторон проблему так, чтобы читатель нашел все ответы не переходя на другие ресурсы и поисковик.

Текст должен быть полностью готов к публикации за исключением фотографий, графиков и других графических материалов.

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