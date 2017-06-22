Нужно написать 3 текста для цветочного интернет-магазина. Темы : букеты к 1 сентября, оформление сцены живыми цветами, оформление дня рождения живыми цветами. Количество символов без пробелов 2000-2200 знаков. [b]Ключевые слова к каждой из тем:[/b] Ключевые слова: заказать оформление сцены ...
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Требуется копирайтер, тема текстов "Автобусные путешествия", нужно будет описать направления автобусов в разные города.. инфу предоставлю
Количество ключевых фраз 7-10 шт. в статье.
Общееколичество знаков - 6000 - 7000 на каждую статью.
Исполнителя выберу по минимальной цене/качество за 1000 знаков
Требования:уникальность 90%-100%.
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