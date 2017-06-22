Требуется копирайтер, тема текстов "Автобусные путешествия"

КопирайтингЗакрыт29 заявок389 просмотров
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Требуется копирайтер, тема текстов "Автобусные путешествия", нужно будет описать направления автобусов в разные города.. инфу  предоставлю

Количество ключевых фраз 7-10 шт.  в статье.

Общееколичество знаков - 6000 - 7000 на каждую статью.  

Исполнителя выберу по минимальной цене/качество за 1000 знаков

Требования:уникальность 90%-100%.

6 лет назад
Vlad_Star
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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