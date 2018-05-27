Нужны тексты для цветочного интернет-магазина

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Нужно написать 3 текста для цветочного интернет-магазина. Темы : букеты к 1 сентября, оформление сцены живыми цветами, оформление дня рождения живыми цветами.

Количество символов без пробелов 2000-2200 знаков.

Ключевые слова к каждой из тем:

Ключевые слова: заказать оформление сцены живыми цветами, оформление сцены живыми цветами в Москве, оформление сцены живыми цветами с выездом флориста, срочное оформление сцены живыми цветами.

Ключевые слова: заказать оформление дня рождения живыми цветами, оформление дня рождения живыми цветами в Москве, оформление дня рождения живыми цветами с выездом флориста, срочное оформление дня рождения живыми цветами.

Ключевые слова: Заказать букет к 1 сентября с доставкой в Москве,  купить букет к 1 сентября на заказ с доставкой,  купить букет к 1 сентября, недорогие букеты к 1 сентября с доставкой в Москве, срочная доставка букета к 1 сентября.

Задача:

Написать интересную, познавательную статью на каждую из тем.

Целе­вые посе­ти­тели: муж­чины и женщины 20-60 лет, кто хочет сделать подарок имениннику

или девушке/женщине, либо цветы по случаю – Новый год, на день рождения, 8 марта,

14 февраля и т.д

Вид тек­ста: инфор­ма­ци­он­ная SEO-опти­ми­зи­ро­ван­ная ста­тья.

Тре­бо­ва­ния к содер­жа­нию: нужно опи­сать наши услуги по созданию букетов

цветов и их доставке по Москве

Текст дол­жен легко читаться. Ста­рай­тесьне делать слиш­ком длин­ных пред­ло­же­ний.

1-е ключевое СЛОВО должно употребляется в 1-м абзаце - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

В ста­тье должна быть только полез­ная для целе­вой ауди­то­рии инфор­ма­ция,

без «воды», без ввод­ных сло­во­со­че­та­ний «стоит отме­тить», «как всем

известно», «вне вся­кого сомне­ния» и про­чих. Не при­ни­ма­ется текст, содер­жа­щий

шаб­лон­ные сло­вес­ные кон­струк­ции «на сего­дняш­ний день», «команда про­фес­си­о­на­лов»,

«инди­ви­ду­аль­ный под­ход к каж­дому кли­енту» и др.

Струк­тура тек­ста: 

Текст дол­жен содер­жать абзацы (по 3–4 пред­ло­же­ния каж­дый), под­за­го­ловки,

нену­ме­ро­ван­ные и/или нуме­ро­ван­ные списки.

Клю­че­вые слова: в тек­сте плот­ность слов должна быть в пре­де­лах 4–6,0%

(учи­ты­вая под­за­го­ловки). Рас­сто­я­ние между клю­че­выми сло­вами – не

менее 250 сим­во­лов с про­бе­лами.

Все слова должны быть в тексе обязательно, можно склонять и спрягать, но не

более 50% ключевых слов!!!

6 лет назад
VSurma
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$12
2 дня
Все устроило
Спасибо за сотрудничество.
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