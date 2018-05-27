Нужны тексты для цветочного интернет-магазина

Необходимо находить площадки (в основном финансовой или бизнес тематики, хотя не строго) и оставлять "увелирные" комментарии с ссылками на сайт. Это может быть ответ на вопрос какого-то пользователя на форуме, просто заметка со ссылкой под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 3 текста для цветочного интернет-магазина. Темы : букеты к 1 сентября, оформление сцены живыми цветами, оформление дня рождения живыми цветами.
Количество символов без пробелов 2000-2200 знаков.
Ключевые слова к каждой из тем:
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Ключевые слова: Заказать букет к 1 сентября с доставкой в Москве, купить букет к 1 сентября на заказ с доставкой, купить букет к 1 сентября, недорогие букеты к 1 сентября с доставкой в Москве, срочная доставка букета к 1 сентября.
Задача:
Написать интересную, познавательную статью на каждую из тем.
Целевые посетители: мужчины и женщины 20-60 лет, кто хочет сделать подарок имениннику
или девушке/женщине, либо цветы по случаю – Новый год, на день рождения, 8 марта,
14 февраля и т.д
Вид текста: информационная SEO-оптимизированная статья.
Требования к содержанию: нужно описать наши услуги по созданию букетов
цветов и их доставке по Москве
Текст должен легко читаться. Старайтесьне делать слишком длинных предложений.
1-е ключевое СЛОВО должно употребляется в 1-м абзаце - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
В статье должна быть только полезная для целевой аудитории информация,
без «воды», без вводных словосочетаний «стоит отметить», «как всем
известно», «вне всякого сомнения» и прочих. Не принимается текст, содержащий
шаблонные словесные конструкции «на сегодняшний день», «команда профессионалов»,
«индивидуальный подход к каждому клиенту» и др.
Структура текста:
Текст должен содержать абзацы (по 3–4 предложения каждый), подзаголовки,
ненумерованные и/или нумерованные списки.
Ключевые слова: в тексте плотность слов должна быть в пределах 4–6,0%
(учитывая подзаголовки). Расстояние между ключевыми словами – не
менее 250 символов с пробелами.
Все слова должны быть в тексе обязательно, можно склонять и спрягать, но не
более 50% ключевых слов!!!
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