Статья на тему продуктивности

$5
КопирайтингЗавершен4 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать статью на тему "Как бы продуктивным весь день". 5 тыс збп, $5. 5 ключей на каждую тысячу знаков, подобрать самостоятельно.

7 лет назад
m_kvyatkovskaya
Квятковская 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
7 лет назад
$5
2 дня
Рекомендую Анну снова! Интересно, информационно и живо написанная работа. За копирайтом и переводами обращаюсь уже не впервые. Виден писательский талант))
Еще раз спасибо за интересные заказы и сотрудничество!