Описание товаров для интернет-магазина

мне нужны будут текста по тематикам туризм и веб. Прошу подтвердить заявку и сможем начать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать описание товаров для страниц интернет-магазина.
Только копирайт с уникальностью 95-100%
Требования к описанию товарных позиций изложены в ТЗ. Тех заданию следовать обязательно! ТЗ прилагается к заданию.
Перечень товарных позиций содержится в файле Excel (прилагается к заданию)
Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
Спасибо!
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