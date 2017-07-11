Описание товаров для интернет-магазина

[list][*][b]Напишите текст про инструмент 220-vo***lt.ru/catalog-123535/ (звездочки убрать)[/b][*][b]Подробно расскажите о его функциях и особенностях с точки зрения пользы для покупателя. Помните про заголовки и маркированные списки.[/b][*][b]Объём: сколько нужно для раскрытия темы.[/b][*][b]Уникальность не ниже 85%[/b][/list][b]если все ок, ...