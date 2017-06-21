Написание уникальных текстов по автомобильной тематике.

Требуется профессиональное написание большого количества уникальных текстов, соответствующих SEO стандартам.

Для определения исполнителя необходимо выполнить тестовое задание:

Задача: Требуется написать описание сервиса, для бренда автомобильного бренда Infiniti

Образец на примере бренда AUDI -

Объем текста: от 1500 до 2500 знаков. Ключевые слова: audi 2017, купить новую audi, новая audi цена, ауди 2017, купить новую ауди, новая ауди цена, новая ауди, новая audi, новая ауди цена Требуемая уникальность: 100% по text.ru Цель текста: предоставить понятное описание сервиса, в тексте примере есть логическая цепочка, ее нельзя нарушать. Существуют два варианта:

первый

Выбор готового предложения

Бронирование предложения

Второй

Не нашли подходящего предложения, оставили заявку

Получили предложения в личном кабинете

Выбрали нужное и забронировали

Дополнительная информация:Текст должен быть разделен на абзацы.

Пример текста:

Стать обладателем нового Ауди сегодня легко как никогда. Ведь сегодня можно воспользоваться услугами специального онлайн сервиса ........ Сайт обладает огромной массой предложений и поможет найти именно тот автомобиль, который идеально подойдет именно вам. Лишь несколько шагов отделяют клиента ...... от нового Audi.

Прежде всего, стоит посетить соответствующий раздел по покупке новых Ауди. Именно здесь можно найти среди действующих предложений наиболее приемлемое. Для этого следует воспользоваться поиском. При этом искать авто можно по ряду критериев, начиная от модели и двигателя и заканчивая цветом, типом трансмиссии и даже комплектацией. Сервис проведет поиск и предоставит вам именно те предложения, которые наиболее соответствуют вашим запросам. Если вы нашли тот вариант, который вам по душе, необходимо просто зарегистрироваться на сайте и дать согласие на предоставление ваших контактных данных.

Если же в данный момент у продавцов нет конкретно этой модели нового Audi в наличии, то можно попросту оставить заявку и уже не вы, а сами дилеры будут искать вас со своими предложениями. В ваш личный кабинет будут приходить предложения от продавцов, содержащие сертификаты с условиями покупки. Если какое-то из них вас заинтересует, остается лишь подтвердить свой выбор и забронировать понравившееся авто на последующие двадцать четыре часа. После вашего запроса, менеджер автосалона Ауди свяжется с вами и обсудит удобное время для осмотра нового Ауди. При этом вы вправе отказаться от подписания договора купли-продажи в любой момент.

Еще одним приятным бонусом является то, что все услуги сервиса ....... по покупке нового Audi являются бесплатными.

Сегодня купить новый Ауди онлайн стало неимоверно легко и выгодно, ведь теперь можно покупать автомобиль у самого надежного дилера безо всяких переплат, ведь в ходе анализа в расчет принимается не только стоимость авто, но и репутация автодилера. При этом сам сервис работает исключительно с лучшими официальными дилерами Ауди.