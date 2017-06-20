Активные путешественники

КопирайтингЗакрыт5 заявок129 просмотров
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Написание детальных отчетов/путеводителей о своих путешествиях для других. 

1) Глубокие знания всех аспектов туризма (снаряжение, путь прохождения, место ночевки ..)

2) Желание помочь другим, менее опытным, туристам в их новых исследованиях

3)Частый путешественник, который понимает потребности других путешественников

4) Опыт в написании статей и ведения блога - преимущество.

5) Идеальная память о путешествии или наличие дневника

  • Желательный язык написания - английский (Fluent)
7 лет назад
guest_14979537212328
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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