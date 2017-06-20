Активные путешественники

Написать 500 текстов по похудению и пластике. ТЗ включает только план работы, вхождений нет. Уникальность - не ниже 90% по текст.ру. Ставка - 50 рублей за 1000 б/п. С расценками выше прошу не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание детальных отчетов/путеводителей о своих путешествиях для других.
1) Глубокие знания всех аспектов туризма (снаряжение, путь прохождения, место ночевки ..)
2) Желание помочь другим, менее опытным, туристам в их новых исследованиях
3)Частый путешественник, который понимает потребности других путешественников
4) Опыт в написании статей и ведения блога - преимущество.
5) Идеальная память о путешествии или наличие дневника
- Желательный язык написания - английский (Fluent)
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