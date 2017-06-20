Требуется автор для написания контента на английском языке

Требуется автор для написания Контента на английском на тему "медицина"

Требование к автору:

1. Обязательное Знание английского языка на высоком уровне.

2. Желательно знание немецкого языка на уровне перевода.

3. Понимание медицинской тематики.

4. Ответственность и добросовестность.

5. Знание и понимание как составить качественный текст ориентированный на пользователя но в тоже время и про поисковую оптимизацию не забыть.

Задача написать 3 текста для одной из ТОП клиник Германии.

Оплата оговаривается индивидуально. Пишите ваши предпочтения