Требуется автор для написания контента на английском языке

КопирайтингЗакрыт5 заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется автор для написания Контента на английском на тему "медицина"

Требование к автору:

1. Обязательное Знание английского языка на высоком уровне.

2. Желательно знание немецкого языка на уровне перевода.

3. Понимание медицинской тематики.

4. Ответственность и добросовестность.

5. Знание и понимание как составить качественный текст ориентированный на пользователя но в тоже время и про поисковую оптимизацию не забыть. 

Задача написать 3 текста для одной из ТОП клиник Германии.

Оплата оговаривается индивидуально.  Пишите ваши предпочтения

Способы оплаты: Предпочтительно Webmoney.  

7 лет назад
baden777
Виктор 
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Тексты по похудению и пластике

    Написать 500 текстов по похудению и пластике. ТЗ включает только план работы, вхождений нет. Уникальность - не ниже 90% по текст.ру. Ставка - 50 рублей за 1000 б/п. С расценками выше прошу не беспокоить.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Публикация отзывов

    Здравствуйте. Необходима публикация отзывов на IRecommend.ru, Otzovik.com и некоторых других раскрученных площадках с отзывами. От исполнителя требуется: 1) иметь аккаунт на перечисленных сервисах с возможностью опубликовать отзыв. Тема - медицина и здоровье. 2) опубликовать уже написанный отзыв и подождать ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна статья

    Тема : дрессировка собак, 4000 збп, обязательно наличие ключевых слов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание статей о достопримечательностях мира

    Привет, друзья! Ищем копирайтера для написания большого количества статей-описаний достопримечательностей в разных городах мира. Работа долгосрочная— достопримечательностей в мире очень много ;) [b]Требования к статьям:[/b] [list][*]Каждая статья 2000 знаков без пробелов. [*]Уникальность минимум 95%, грамотность 100% (включая пунктуацию — правильные тире, ...

    Написание статей
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составление техзаданий (ТЗ) для копирайтеров

    Требуется помощник для составления техзаданий (ТЗ) для копирайтеров на основе представленных мною ключей (семантики) и поисковой выдачи с Гугла и Яндекса. Все ключи уже разгруппированы по статьям, нужно будет с ними немного поработать (дополнить их ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст "О компании"

    Здравствуйте, нужно написать текст на страницу "О компании" для нового интернет-магазина.  Нужен лаконичный, строгий текст

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать 15 статей по медицине

    На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - МЕДИЦИНА, очень желательно чтобы у вас был опыт в этой тематике Размер одной статьи 5-10k . Итого 75-150k на человека.  Оплата ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер разбирающийся в теме: Газовые баллоны и котлы.

    Для написания нескольких статей нужен исполнитель. Статьи копирайт. 1. Задание выполняется по подготовленным ключевикам, которое предоставиться отдельно в файле с требованиями к нему. 2. Уникальность не меньше 95% (буду внимательно проверять) 3. Сроки выполнения в зависимости от объёма, ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад