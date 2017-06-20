Текст "О компании"

На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека. Тематика - МЕДИЦИНА, очень желательно чтобы у вас был опыт в этой тематике Размер одной статьи 5-10k . Итого 75-150k на человека. Оплата ...