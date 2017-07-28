Написать 15 статей по медицине

КопирайтингЗавершен6 заявок263 просмотра
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На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.

РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.

Тематика - МЕДИЦИНА, очень желательно чтобы у вас был опыт в этой тематике

Размер одной статьи 5-10k . Итого 75-150k на человека. 

Оплата - 40 рублей за 1000 знаков

Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье + список материалов которые я рекомендую использовать для написания текста. В общем это в большей степени мне нужен качественный рерайт из нескольких источников c БОЛЬШИМ количеством ключей. 

Очень желательно чтобы у вас был опыт в медицине.

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.

7 лет назад
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Victoriacherry
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$24
3 дня
Виктория прекрасный специалист, в медицинской тематике она разбирается просто великолепно. Пунктуальна, всегда на связи. И просто приятный в общении человек. За время сотрудничества не возникло никаких проблем. Рекомендую ее к сотрудничеству.
Владимир очень хороший заказчик. Вежливый и приятный в общении. Профессионально подходит к сотрудничеству и точно знает чего ждет от копирайтера. Впечатления самые положительные. Рекомендую!
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