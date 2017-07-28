Написать 15 статей по медицине

Нужен копирайтер для написания рерайта, тематика рыболовные снасти, готов платить 25р/1000 знаков!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.
РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.
Тематика - МЕДИЦИНА, очень желательно чтобы у вас был опыт в этой тематике
Размер одной статьи 5-10k . Итого 75-150k на человека.
Оплата - 40 рублей за 1000 знаков
Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье + список материалов которые я рекомендую использовать для написания текста. В общем это в большей степени мне нужен качественный рерайт из нескольких источников c БОЛЬШИМ количеством ключей.
Очень желательно чтобы у вас был опыт в медицине.
Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.
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