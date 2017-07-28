Написать 15 статей по медицине

На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека.

РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.

Тематика - МЕДИЦИНА, очень желательно чтобы у вас был опыт в этой тематике

Размер одной статьи 5-10k . Итого 75-150k на человека.

Оплата - 40 рублей за 1000 знаков

Вам будет выдано четкое ТЗ по каждой статье + список материалов которые я рекомендую использовать для написания текста. В общем это в большей степени мне нужен качественный рерайт из нескольких источников c БОЛЬШИМ количеством ключей.

Очень желательно чтобы у вас был опыт в медицине.

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.