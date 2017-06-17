Текст и прототип для лендинга

Здравствуйте. Требуется копирайтер, для подготовки материала на главную страницу сайта автопроката и рерайт на этот же сайт для внутренней страницы. Требования к тексту: 2200 символов без пробелов (желательно укладывать до 2500,) разделены на абзацы. Текст должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю.
Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет
отдать дизайнеру.
Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1 сутки.
Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!
Строго без предоплаты.
Оплата: Яндекс.Деньги, перевод на карту Сбербанка.
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