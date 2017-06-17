Текст и прототип для лендинга

КопирайтингЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Необходимо подготовить текст и сделать прототип для лендинга. Бриф прикладываю.

 

Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет

отдать дизайнеру.

Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1 сутки.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

 

Строго без предоплаты.

Оплата: Яндекс.Деньги, перевод на карту Сбербанка.

7 лет назад
kmmakarov
Кирилл 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад