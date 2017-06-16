Создать и разместить контент - женская тематика в соцсетях

КопирайтингЗакрыт12 заявок445 просмотров
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создание и размещение контента - женская тематика в соцсетях (ВК и Инстаграмм),

обработка текстов, фотографий и видео,

помощь в составлении новостей, 

создание оригинальных текстов или рерайтинг старых текстов,

создание контента для социальных сетей, их поддержка,

редактирование контента,

участие в создании фото/видео-контента.

Требования:

хорошее знание русского языка, грамотная письменная речь, опыт копирайтинга,

умение работать в режиме многозадачности, гибкое мышление,

понимание принципов формирования контента в соцсетях,

Наполнение контентом

Копирайтинг

Редактирование

7 лет назад
IvanKo90
Иван 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад