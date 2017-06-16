Пост для соц сетей

Обьем большой, не более 50 руб за 1000
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Необходимо написать 3 "нативных" поста для новой группы вконтакте для компании, продающей светотехническое оборудование. Один из них о компании, второй - покупателю, третий - услуги и акции. Необходимую информацию предоставлю по требованию.
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