Написать около 28 seo статей для сайта светодиодных автолампочек

КопирайтингЗавершен15 заявок190 просмотров
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Здравствуйте! Сайт светодиодных автолампочек. Нужны статьи с seo уклоном для категорий (всего у нас будет 24 категории различных светодиодных автолампочек) и статьи просто о светодиодных автолампочках (для внутренних страниц с перелинковкой).

То есть, что делаем:

1.      24 статьи для категорий. Каждая статья в среднем по 1000-1200 символов.

Категории:

1.   1156 BA15S

2.   1156 BAU15S

3.   1157 BA15D

4.   1157BAY15D

5.   7440

6.   7443

7.   B 8.4

8.   B8.3

9.   B 8.5

10. T10

11. BA9S

12. T3

13. T 4.2

14. T 4.7

15. T5

16. T6.5

17. T11

18. H1

19. H3

20. H4

21. H7

22. H11

23. H27/2

24. H27

При этом, лично я не разбираюсь в том, что значат эти названия, так как сайт делаю для брата, у которого магазин

автозапчастей. То есть, Вам необходимо будет самим в интернете прочитать про каждую категорию лампочек и написать статьи в соответствие с прочитанной информацией. Конечно, если будут какие вопросы, то объясним.

 

2.      4-5 статьи объёмом около 1500 символов просто об автолампочках (можно не только о светодиодных, а просто об автолампочках, потому что сейчас это почти то же самое, так как светодиодные лампочки постепенно вытесняют обычные).

3.      1 статья - о Магазине (можно сделать рерайтстатьи с нашего другого сайта, пришлём на неё ссылку исполнителю).

 

ВАЖНО: статьи должны быть со всеми пунктуационными знаками, без ошибок. Несколько раз уже сталкивался с тем, что приходится потом исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Чтобы у нас не было недопонимания, Вы делаете 2-3 статьи для пробы, мы их оплачиваем и проверяем. Если всё устраивает, то делаете остальные статьи.

Да, было бы ещё хорошо, если бы Вы также написали для каждой статьи теги HTML-тег H1, HTML-тег Title, Мета-тег Keywords, Мета-тег Description

7 лет назад
micvim
Михаил 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$80
5 дней
Всё было сделано быстро и качественно
Михаил очень приятный в общении, ответственный и положительный во всех отношениях заказчик. Благодарю за проект - всегда обращайтесь! Мои рекомендации.
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