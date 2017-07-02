Написать около 28 seo статей для сайта светодиодных автолампочек

Здравствуйте! Сайт светодиодных автолампочек. Нужны статьи с seo уклоном для категорий (всего у нас будет 24 категории различных светодиодных автолампочек) и статьи просто о светодиодных автолампочках (для внутренних страниц с перелинковкой).

То есть, что делаем:

1. 24 статьи для категорий. Каждая статья в среднем по 1000-1200 символов.

Категории:

1. 1156 BA15S

2. 1156 BAU15S

3. 1157 BA15D

4. 1157BAY15D

5. 7440

6. 7443

7. B 8.4

8. B8.3

9. B 8.5

10. T10

11. BA9S

12. T3

13. T 4.2

14. T 4.7

15. T5

16. T6.5

17. T11

18. H1

19. H3

20. H4

21. H7

22. H11

23. H27/2

24. H27

При этом, лично я не разбираюсь в том, что значат эти названия, так как сайт делаю для брата, у которого магазин

автозапчастей. То есть, Вам необходимо будет самим в интернете прочитать про каждую категорию лампочек и написать статьи в соответствие с прочитанной информацией. Конечно, если будут какие вопросы, то объясним.

2. 4-5 статьи объёмом около 1500 символов просто об автолампочках (можно не только о светодиодных, а просто об автолампочках, потому что сейчас это почти то же самое, так как светодиодные лампочки постепенно вытесняют обычные).

3. 1 статья - о Магазине (можно сделать рерайтстатьи с нашего другого сайта, пришлём на неё ссылку исполнителю).

ВАЖНО: статьи должны быть со всеми пунктуационными знаками, без ошибок. Несколько раз уже сталкивался с тем, что приходится потом исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Чтобы у нас не было недопонимания, Вы делаете 2-3 статьи для пробы, мы их оплачиваем и проверяем. Если всё устраивает, то делаете остальные статьи.

Да, было бы ещё хорошо, если бы Вы также написали для каждой статьи теги HTML-тег H1, HTML-тег Title, Мета-тег Keywords, Мета-тег Description