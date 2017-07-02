Обьем большой, не более 50 руб за 1000
Написать около 28 seo статей для сайта светодиодных автолампочек
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Здравствуйте! Сайт светодиодных автолампочек. Нужны статьи с seo уклоном для категорий (всего у нас будет 24 категории различных светодиодных автолампочек) и статьи просто о светодиодных автолампочках (для внутренних страниц с перелинковкой).
То есть, что делаем:
1. 24 статьи для категорий. Каждая статья в среднем по 1000-1200 символов.
Категории:
1. 1156 BA15S
2. 1156 BAU15S
3. 1157 BA15D
4. 1157BAY15D
5. 7440
6. 7443
7. B 8.4
8. B8.3
9. B 8.5
10. T10
11. BA9S
12. T3
13. T 4.2
14. T 4.7
15. T5
16. T6.5
17. T11
18. H1
19. H3
20. H4
21. H7
22. H11
23. H27/2
24. H27
При этом, лично я не разбираюсь в том, что значат эти названия, так как сайт делаю для брата, у которого магазин
автозапчастей. То есть, Вам необходимо будет самим в интернете прочитать про каждую категорию лампочек и написать статьи в соответствие с прочитанной информацией. Конечно, если будут какие вопросы, то объясним.
2. 4-5 статьи объёмом около 1500 символов просто об автолампочках (можно не только о светодиодных, а просто об автолампочках, потому что сейчас это почти то же самое, так как светодиодные лампочки постепенно вытесняют обычные).
3. 1 статья - о Магазине (можно сделать рерайтстатьи с нашего другого сайта, пришлём на неё ссылку исполнителю).
ВАЖНО: статьи должны быть со всеми пунктуационными знаками, без ошибок. Несколько раз уже сталкивался с тем, что приходится потом исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Чтобы у нас не было недопонимания, Вы делаете 2-3 статьи для пробы, мы их оплачиваем и проверяем. Если всё устраивает, то делаете остальные статьи.
Да, было бы ещё хорошо, если бы Вы также написали для каждой статьи теги HTML-тег H1, HTML-тег Title, Мета-тег Keywords, Мета-тег Description
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