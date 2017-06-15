Копирайтер, кредитно-финансовая тематика

Нужен список из 100 фраз о том как всё плохо: Нужны фразы в 3 категориях:[list=1][*]грустные[*]злые [*]раздраженные [/list] Например, "Так себе день" "Всё как всегда" "А мама говорила", "жизнь - боль", "всё - тлен", "грусть грусть грусть" Злые: "Да сколько можно?" "Какого ...