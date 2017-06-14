Требуется создать рекламный пост для ВК, для размещения в десятках пабликов.

Тест должен быть "продающим", побуждающим к действию! И подобрать картинку.

Задача поста - перейти на сайт по ссылке и получить там больше информации.

Целевая аудитория: люди, желающие создать свой собственный бизнес с нуля или создающий дополнительный доход.

Ключевые фразы для поста и ссылка на сайт, куда надо сделать переход:

https://mytaxphone.ru/tolyt

"Свой бизнес в сфере такси! Uber.

Свой личный таксопарк по цене смартфона.

Легендарное приложение для заказа такси!

Ведущие бизнесмены России. Инвесторы.

Получи возможность построить свой бизнес вместе с лидерами рынка!

Уникальные инструменты продвижения в сети."

Стоимость разработки поста 500 руб.