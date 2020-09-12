Написать статью-обзор онлайн-казино на английском языке

Необходимо написать обзоры на несколько онлайн казино на английском языке.

Пример статьи - https://bitcoincasinos.reviews/wheel-satoshi-review/

Объем статьи - 3-5 тыс знаков. Делать скриншоты, как в примере, не нужно. Только текст.

Я предоставлю стандартный набор разделов, которые нужно будет покрыть в каждой статье

От вас требуется:

- Хороший английский

- Понимание темы азартных игр

- Базовое понимание криптовалют (многие из интересующих меня казино принимают криптовалюты)

Перед выбором исполнителя хотелось бы увидеть примеры ваших работ на английском языке