Написать статью-обзор онлайн-казино на английском языке

КопирайтингЗавершен4 заявки233 просмотра
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Необходимо написать обзоры на несколько онлайн казино на английском языке. 

Пример статьи - https://bitcoincasinos.reviews/wheel-satoshi-review/

Объем статьи - 3-5 тыс знаков. Делать скриншоты, как в примере, не нужно. Только текст.

Я предоставлю стандартный набор разделов, которые нужно будет покрыть в каждой статье

От вас требуется:

- Хороший английский

- Понимание темы азартных игр

- Базовое понимание криптовалют (многие из интересующих меня казино принимают криптовалюты)

Перед выбором исполнителя хотелось бы увидеть примеры ваших работ на английском языке

7 лет назад
mskokov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$15
30 дней
Работа выполнена качественно
Спасибо за приятное сотрудничество! Надеюсь поработаем еще!
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